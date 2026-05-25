NTTドコモとNEC（日本電気）は、NTTと共同で、40GHz帯の大容量ミリ波通信において、複数の高速移動車両で同時に安定した通信ができる技術を開発したと発表した。大容量ミリ波通信は6G時代での活用が見込まれている。 複数の無線端末車両に対応した送信周波数・送信タイミング事前補正技術 NTTドコモ、NEC、NTTの3社は、実大トンネル実験施設での実証実験を3月に実施した。対向車線を走行する2台の無線端末車両が、高速