ファンの声援に応える梅野、才木とのバッテリーが話題を呼んでいる（C）産経新聞社阪神ベテラン捕手、梅野隆太郎の攻守に奮闘した姿が注目されている。阪神は5月24日の巨人戦（東京ドーム）に6-3と勝利。カードスイープで今季初の5連勝を達成、再び首位を奪還した。【動画】この打撃を見よ！立石が放った圧巻のプロ初アーチ試合序盤はルーキーながら5勝をマークしている相手先発左腕、竹丸和幸と阪神先発、才木浩人の投手戦