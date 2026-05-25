大相撲夏場所で3年ぶりの関取復帰の土俵を務めた金沢市出身の炎鵬。脊髄損傷の大けがを乗り越えての15日間の戦いは8勝7敗の成績に終わりました。見事勝ち越しを決めて復活の土俵をさらに印象付けましたが、夏場所での白星は押し込んでの相撲が目立ちました。投げやひねりなど多彩な技を駆使していた相撲から「進化」を遂げているのか。夏場所の白星を分析します。初日から破竹の5連勝 前に出る相撲が目立つ■初日 〇炎鵬（1勝） 押