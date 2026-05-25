サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグ。ツエーゲン金沢は最終戦となったホームの試合で白星を飾り、6位で地域リーグラウンドを終えました。2月から戦ってきた地域リーグラウンドも最終節。ツエーゲンはホームに高知ユナイテッドSCを迎え撃ちました。試合が動いたのは前半26分。大山啓輔のコーナーキックに頭で合わせたのは畑尾大翔。相手ディフェンスの裏をついて金沢が幸先よく先制します。その後はお互いに譲らず、迎えた試合