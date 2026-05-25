お笑いコンビ・金属バット（小林圭輔、友保隼平）によるNHKでの初の冠ラジオ『金属バットの金属音楽』（AM・全国放送）が29日午後9時5分から放送される。ゲストの発表と金属バットによるコメントが到着した。【写真】NHK初冠ラジオ『金属バットの金属音楽』のゲスト＆金属バット『アサヒ ゴールドpresentsTHE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』で準優勝だった金属バットによる冠ラジオ。この世に眠っている、まだ全国に届い