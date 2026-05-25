日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は２５日、大阪・堺市内で２４日に実施したプロテストの合格者を発表した。以下の１０人（受験者１６人）。うちＢ級（６回戦）が１人、ほか９人はＣ級（４回戦）。▽スーパーバンタム級沖美伶（ＭＲ）☆※松葉斗哉（ＭＲ）▽フェザー級久保田葉月（ＡＢＣ）☆▽ライト級山形蒼鳶（オール）新谷力哉（ワイルドビート）西條雄翔（尼崎）▽スーパーライト級真壁鉄郎（