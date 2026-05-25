サッカー日本代表が２５日、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けて始動した。千葉市内でトレーニングを開始し、堂安（フランクフルト）や上田（フェイエノールト）、長友（Ｆ東京）ら１３選手が参加した。週末に試合があった遠藤（リバプール）、久保（レアル・ソシエダード）らは後日合流する予定。チームは３１日、国立競技場でアイスランド代表と国際親善試合を戦う。６月２日にメキシコへ出発し、事前合宿を行っ