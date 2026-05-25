柔道男子で五輪３連覇を達成した野村忠宏さんが２５日までに自身のＳＮＳを更新し、父・基次さんが先月２５日に亡くなったことを報告した。野村さんは「父・野村基次が、４月２５日に他界しました。享年８４歳。」と報告。「正直、いまだに実感はありませんが、ふとした瞬間に寂しさが込み上げてきます。柔道を愛し、柔道家として生き抜いた姿は、私の誇りです。柔道一家でありながら、親子鷹ではなく、進む道ではそれぞれの指