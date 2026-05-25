フリーアナウンサーの武田真一（58）が25日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演し、沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高（京都）の女子生徒ら2人が死亡した事故について言及した。事故を巡り、文部科学省は22日、米軍普天間飛行場の辺野古移設への抗議船に生徒を乗せ、特定の見方に偏った教育をしたのは政治的活動を禁じる教育基本法に反するとして、高校を運営する学校法人同志社（同