「URはすぐ入れても、都営住宅は待つことがある」と聞くと、急いで引っ越したい人ほど迷ってしまうかもしれません。実際、UR賃貸住宅と都営住宅では、入居までの流れや必要な期間が大きく異なります。そのため、「できるだけ早く新居を決めたい」のか、「家賃を抑えたい」のかによって、選び方も変わってきます。 特に夫婦での住み替えでは、転勤や子どもの予定、現在の住居の更新時期など、引っ越しを急ぐ事情があるケ