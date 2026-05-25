64歳で退職を考えている人の中には、「65歳から年金を受け取れるなら、それまで失業手当で生活したい」と考える人も多いでしょう。 しかし、雇用保険制度は65歳を境に内容が変わり、退職日によって受け取れる給付の種類や金額が異なります。場合によっては、一般的な失業手当とは別の制度が適用されるケースもあるため注意が必要です。 特に64歳で退職する場合は、タイミング次第で条件が変わることもあるため