脳梗塞には、発症しやすい季節や時間帯があることをご存知でしょうか。特別な病歴がなくても、日常生活のふとした場面にリスクが潜んでいます。医師が指摘する「危険なタイミング」を知っておくことが、予防の第一歩です。今回のテーマは、「脳梗塞が起きやすいタイミングと、日常でできる予防策」です。夏の脱水・冬の血管負荷、そして睡眠中も要注意脳梗塞は、夏と冬に発症リスクが高まりやすいと田頭先生は話します。夏は汗をか