芸能事務所MYSTIC STORY所属の俳優オ・ドンミンと女優ノ・スサンナが結婚する。本日（5月25日）、オ・ドンミンとノ・スサンナはソウル市内の某聖堂にて、家族や親戚、知人たちの祝福を受け、結婚式を挙げる。【写真】オ・ドンミン、戒厳令後の行動が話題2人は1986年生まれの同い年で、2019年に公開された映画『アワ・ボディ』で共演した。特に、2人は現在、同じMYSTIC STORYに所属している。2人は演技という共通点で親しくなり、交