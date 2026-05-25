“出せばミリオン”だったZEROBASEONEの神話が、ついに崩れた。5人体制となったZEROBASEONEが5月18日に発売した6thミニアルバム『Ascend-』は、初動売上約51万枚を記録した。【画像】ZEROBASEONE、5人体制初アルバムの売上が激減決して小さな数字ではない。だが、これまでのZEROBASEONEを考えれば、重い数字でもある。ZEROBASEONEは、9人体制時代の主要リリースでミリオンセラーを重ねてきたグループだった。2023年のデビューアル