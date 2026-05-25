BLACKPINKのリサが、ワールドカップの世界的なお祭りムードをさらに盛り上げている。5月23日、リサは自身のインスタグラムを更新し、「FIFAワールドカップ北中米2026」の開幕式で披露する楽曲『Goals』のMVビハインドカットを投稿した。【写真】リサ、“ヘルシー美貌”で世界を魅了…これに先立ち、国際サッカー連盟（FIFA）は22日（日本時間）、公式YouTubeチャンネルを通じて、リサ、Anitta、Remaが参加したコラボシングル『Goal