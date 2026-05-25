メ～テレ（名古屋テレビ） 25日の東海地方は朝から晴れて、気温が上がっています。 25日の東海地方は朝から晴れて、気温が上がっています。 東海地方は朝から日差しが降り注ぎ、名古屋では、午前10時ごろに気温が25度に達して、「夏日」となっています。 このあとも気温が上がり、「真夏日」になる所もありそうです。 25日これからの天気です。高気圧に覆われるため、全般に晴れるでしょう。ただ、夕方ごろか