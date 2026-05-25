TWS初のアジアツアー日本公演「2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU' IN JAPAN」の詳細が発表された。TWSは、8月28日・29日・30日に福岡・福岡国際センター、9月4日・5日・6日に兵庫・神戸ワールド記念ホール、9月12日・13日に神奈川・Kアリーナ横浜で、3都市8公演を開催する。【写真】シンユ、日本のアニメキャラに変身!?TWSは昨年7月2日に日本デビューを果たした直後、7月11日〜8月10日に初の日本ツアー「2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US'