スターバックス コーヒー ジャパンは5月26日20時から、夏の新作グッズをオンラインストアで先行発売する。店舗では5月27日から販売を開始する。今回は、スターバックス日本上陸30周年を記念した限定セットをはじめ、キラキラと光るグリッター加工を施したステンレスボトルや、夏らしいメッシュバッグ、「バナナ アフォガート フラペチーノ」をイメージしたリユーザブルカップなどをラインアップ。日本の夏をテーマにした「Been The