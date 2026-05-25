カラダの“コア”になるインナーユニットの安定は、骨盤の安定につながる。内転筋も骨盤の安定を下支えする存在。インナーユニットが弱いと、骨盤が前傾したり後傾してズレ、臀筋や内転筋が使えず、前太ももや腰の筋肉が代わりに働き、パンパンに張ってしまう。美脚づくりの達人金子美保さんボディワーカー。呼吸や姿勢、動作パターンの改善をサポート。分子栄養学に精通し、ファスティング指導も行う。代官山でプライベートピラテ