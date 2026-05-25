骨盤の傾きや左右の高さのずれは、その下の股関節の位置や可動域にも影響を及ぼす。ずれて固まった筋肉をゆるめ、ニュートラルポジションをキープできるように、骨盤まわりのインナーマッスルを鍛えよう。美脚づくりの達人神谷かのみさんALA美脚学校Ⓡ主宰。自身の下半身コンプレックスをきっかけに、解剖生理学を中心に研究し、足裏から全身を整える独自メソッド「骨格ゆるしめ」リセットを確立。これまでにのべ3000人以上の