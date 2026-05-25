中野市で4人が殺害された事件から25日で、3年です。事件を巡っては、被告の男が一審で死刑判決を受け、控訴していますが、控訴審の初公判の見通しは立っていません。午前10時半すぎ、警察官2人が亡くなった現場には花を手向け、手を合わせる人の姿がありました。事件は3年前の5月25日、中野市江部で散歩中だった女性2人が相次いでナイフで襲われ、その後、駆け付けた中野警察署の警察官2人が、ハーフライフル銃やナイフで殺