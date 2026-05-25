長野・埴科郡坂城町のバラ公園では、約330種のバラが満開を迎えています。青空の下、バラが見頃を迎えている坂城町の千曲川バラ公園。恒例の「ばら祭り」が23日から始まっています。地元のボランティアグループが手入れを行っていて、その数は330種2300株以上。バラのアーチや腰をかけて、ゆっくりと眺められるベンチなどもあり、訪れた人が、さまざまな角度から花や香りを楽しんでいました。長野市から「あまりにも美