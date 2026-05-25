M260 01Diverseは、SIVGAブランドのインナーイヤー型イヤフォン「M260」を5月29日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は3.5mmモデルが7,900円前後、USB-Cモデルが8,800円前後。 「クラシックなインナーイヤー型の快適さと、現代のハイファイ技術を融合させた意欲作」とするイヤフォン。筐体は航空機グレードのアルミニウム合金を採用し、CNC加工で削り出している。 銅