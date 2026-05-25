5回目の開催となる今年も「星付きの人気店」、「メディアで話題のお店」「東京の老舗」など、一度は訪れてみたい東京の人気飲食店や予約困難店が約40店舗集結!各店舗自慢の人気メニューに加え、このイベント限定で楽しめるオリジナルメニューも登場。さらに今回は、東京産の食材やお酒を楽しめるブースをはじめ、一流シェフによる実演ショーや音楽ステージ、ナイトショーなど、グルメだけでな