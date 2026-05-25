◇ア・リーグエンゼルス2×−1レンジャーズ（2026年5月24日アナハイム）エンゼルスは24日（日本時間25日）、本拠でのレンジャーズ戦にサヨナラ勝ち。3連戦3連勝で今季初のスイープに成功した。2回にレンジャーズ・バーガーに先制ソロを浴びたが、3回2死一、二塁からトラウトの右前適時打で同点に追いついた。投げては先発・デトマーズが8回1安打1失点14奪三振の好投を見せた。その後は両軍無得点のまま、1−1で9回を迎