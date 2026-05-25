俳優の有村架純さんが5月23日、自身のインスタグラムを更新。美しいドレス姿のオフショットを公開しました。【写真を見る】【 有村架純 】深紅のドレスで“美デコルテ”披露「最近はバジルにハマってる」お茶目な投稿も 同日に開催された「クランチロール・アニメアワード 2026」にプレゼンターとして出演した有村さん。投稿では「最近はバジルにハマってる。」と綴り、深紅のオフショルダーベルベットドレスを身にまとった姿を