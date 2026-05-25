きょうは全国的に晴れて、東海や西日本を中心に30℃以上の真夏日の所が多くなりそうです。【CGで確認！】西から天気が下り坂…26日（火）の降水予想シミュレーション東海と西日本で真夏日続出午後も西日本の山沿いや九州南部の狭い範囲でにわか雨があるほかは、広い範囲での天気の崩れはないでしょう。日中は強い日差しで気温が上がり、久留米（福岡）・日田（大分）・熊本は33℃まで上がる予想です。沖縄県八重山地方では、全国で