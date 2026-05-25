25日昼前、沖縄県石垣市の集合住宅で、高齢の男性が胸から血を流して倒れた状態で発見されました。警察は、殺人未遂事件の可能性も視野に状況を調べています。警察によりますと、25日午前11時前、石垣市内の集合住宅1階の一室で、「高齢男性が胸から血を流して倒れている」と消防から通報がありました。この部屋を訪ねた介護関係者が異変に気づき、消防に通報したとみられます。男性の胸には、刃物で刺されたような傷があり、意識