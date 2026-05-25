歌手の堀ちえみ（59）が、施術後のツルツル肌が印象的な最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】堀ちえみ“目の施術後”の姿や“ツルツル肌”際立つ姿これまでもブログで、「今回はタレ目の施術」とつづったまつ毛パーマのメンテナンスや、韓国の美容皮膚科で施術を受けたことなど、美容に関する内容を発信してきた堀。施術後の“ツルツル肌”際立つ最新ショットに反響5月23日の投稿では、「エステの施術を受けま