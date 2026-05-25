介護の世界では「うそでしょ…」と思うような出来事の連続だと語る、介護歴約20年、ケアマネになって約15年のケンさん。そんなケンさんが、介護の現場で見てきた高齢者を取り巻く世界、介護の今を軽やかに、でもどこか温かく描いたコミックエッセイ『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常』より、一部を抜粋して紹介します。* * * * * * *俺の担当のじじいだコンビニにてこれはたまにあるので止めに入ります！↓↓↓クソ