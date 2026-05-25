サッカー日本代表の上田綺世選手は5月24日、自身のInstagramを更新。家族とのプライベートショットを公開しました。【写真】上田綺世、家族とのプライベートショット披露家族からパワーをもらったオフ上田選手は「家族からパワーたくさんもらいました！短いオフでしたが切り替えて明日からまた頑張ります！」とつづり、5枚の写真を公開。4月に誕生を報告した娘を抱っこする姿や、妻でモデルの由布菜月さんとの仲むつまじいツーショ