気がつくと背中が丸まり猫背になっていませんか？その姿勢では、バランスを崩して転ぶ可能性が。猫背が形状記憶される前に、姿勢を正すストレッチを日常生活に取り入れましょう（構成：古川美穂）正しい姿勢に近づく「骨活ポイント」は…* * * * * * *体が「スルメ化」してしまう！猫背は内臓や神経を圧迫し、胃腸の不調を引き起こす原因になるほか、腰痛、膝痛、肩こり、頭痛など、あらゆるところに悪影響を及ぼします。特にシ