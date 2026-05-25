バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代（16〜29歳の男女）691人を対象に「探偵作品で“天才探偵役”が似合う有名人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：山田涼介（Hey! Say! JUMP）2位は、Hey! Say! JUMPのメンバーで俳優としても活躍する山田涼介さんでした。ドラマ『金田一少年の事件簿』（日