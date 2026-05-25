All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、福岡県在住43歳男性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：lily年齢・性別：43歳・男性同居家族構成：本人、妻（52歳）居住地：福岡県住居形態：賃貸世帯年収：300万円現預金：50万円リスク資産：50万円夫の年収300万円・妻0円「なんとか収入を上げていきたい」夫婦の働き方は「自分がメインの片働