5年ぶりの刷新レクサス「IS」がマイナーチェンジを受けて2026年1月に発売されました。そんな新たなISには“TRD仕様”が用意されており、これについてユーザーからの声も集まっています。ISは1999年に初代が登場したFRレイアウトのコンパクトスポーツセダンで、日本ではトヨタ「アルテッツァ」を源流とするモデルとして知られています。【画像】超カッコイイ！ これがレクサス新型「スポーツ“セダン”」です！ 画像で見る！（6