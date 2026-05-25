綾瀬はるかが「今年実現させたいこと」とは大河ドラマや映画など数々の主演作品で人気の女優 綾瀬はるかさんが2026年5月21日、マツダのブランドアンバサダーに任命されました。同日、およそ9年ぶりのフルモデルチェンジを実施した5人乗りミドルクラスSUVの新型「CX-5」発表会で、その任命式がおこなわれ、綾瀬さんと新型CX-5の2ショットが公開されています。【動画】これが「綾瀬はるか」も共感したマツダ「新型CX-5」です！