中区の広電ボウルが最後の営業日を迎え、５５年の歴史に幕を下ろします。朝から営業終了を惜しむ多くの人でにぎわっています。 宮粼 玲太記者「営業開始１０分前ですが最後にプレーしようとすでに多くの人が集まっています」 １９７０年に開業した広電ボウルは施設の老朽化などにより２５日に営業を終えます。 ワンフロアに４０レーンあり、レジャー施設として多くの人に親しまれてきたほか、１９９