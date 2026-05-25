「黒い真珠」として知られる高級ブドウ「三次ピオーネ」の余分な実を摘み取る作業が始まりました。 ２０戸の農家がブドウを栽培している三次ピオーネ生産組合では、ハウスの中でビー玉ほどの大きさまで緑色の実が膨らんだ房が並んでいます。 太陽を十分に浴びて甘く形の良い房に育つよう、ひと房の実の数を半分ほどに取り除く摘粒（てきりゅう）作業が始まっています、 栽培農家 伊豆美輝さん「房それぞれ