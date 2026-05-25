◇プロ野球セ・リーグ DeNA1-0ヤクルト(24日、横浜スタジアム)この試合をもってチームを離れるDeNAビシエド選手へ石田裕太郎投手が意外なエピソードを明かしました。先発の石田投手がヤクルト打線を6回88球、被安打4、6奪三振無失点と好投。この日に任意引退となることが発表されたビシエド選手へ勝利とウイニングボールをプレゼントしました。投手と野手でなかなか交流がないと話す石田投手でしたが、たまたま前日に思い出作りが