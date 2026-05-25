俳優の坂東龍汰が24日、自身のインスタグラムを更新。29歳の誕生日を報告し、雰囲気がガラリと変わったニューヘアカラーを披露した。【写真】「はぁ…かっこいい」29歳の誕生日に雰囲気ガラリ、坂東龍汰の最新ショット坂東は「Turn to 29」とつづり、「29」のロウソクが装飾されたケーキを持ち満面の笑みを見せるショットや、祝福される様子を捉えた写真など誕生日を楽しむ様子を公開している。次の投稿では「そしてオレンジ