国土交通省は25日、海上保安庁の大型無人航空機「シーガーディアン」が昨年11月に北九州空港で滑走路に接触したトラブルについて、航空事故に認定した。当初は、事故につながりかねない重大インシデントとの判断だったが変更した。国交省によると、胴体部分を仕切る壁の損傷に大きな修理が必要だと判明した。事故は昨年11月23日に発生。着陸時に機体後部のプロペラと垂直尾翼が滑走路に接触した。シーガーディアンは、米ジ