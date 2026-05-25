タレントの山口もえ（48）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲスト出演。かつて同じマネジャーに担当されていた同じ年の大物モデルを明かす場面があった。この日は「ママタレントスペシャル」として「思春期の子育て夫婦関係の悩み告白SP」と題し、18歳の長女を筆頭に3人の子供を持つ山口のほか、2児のママであるモデルの佐田真由美、タレントの菊地亜美がゲスト出演した。山口と佐田は同じ年。佐田が