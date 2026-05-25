大相撲夏場所で２５場所ぶり２度目の優勝を果たした小結若隆景（３１）＝荒汐＝が歓喜から一夜明けた２５日、東京・両国国技館内で会見を行った。若隆景は「精神的肉体的にも少し疲れがたまっています」と述べ、家族の祝福を「うれしかったです」と語った。「全体を通して、集中して土俵に上がれたかなと思います。相撲を取り出したのは場所直前になってしまったが、体の動き自体は悪くなかった。稽古できない期間も、しっかり