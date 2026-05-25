米カリフォルニア州南部で巨大タンクの爆発や有害物質漏出の危険が高まり、住民数万人が避難を続けている/Allen J. Schaben/Los Angeles Times/Getty Images via CNN Newsource（CNN）米カリフォルニア州南部で巨大タンクの爆発や有害物質漏出の危険が高まり、住民数万人が避難を続けている。同州オレンジ郡消防局は24日、同タンクに亀裂が生じて内部の圧力が低下している可能性があることが分かったと発表。消防が大規模な爆発を