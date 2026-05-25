フィリピン出身の女性シンガー・ソングライターBeverly（ビバリー、31）が25日までにインスタグラムを更新。フジテレビ系のバラエティー番組「千鳥の鬼レンチャン」に挑んだ思いをつづった。Beverlyは、名曲のサビだけを一音も音程を外すことなく10曲連続歌唱に挑戦する大人気企画「サビだけカラオケ」に挑戦。普段の生活について尋ねられると「売れてないし、ライブのチケットも売れてないから、ちょっとギリギリですね」と厳しい