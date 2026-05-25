米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥｏｒＮｏｔｈｉｎｇ（ＤｏＮ）」（ニューヨーク）が２４日（日本時間２５日）に放送され、志田光はＡＥＷ女子世界王座返り咲きを逃した。この日の放送では現王者テクラに志田、クリス・スタットランダー、ジェイミー・ヘイターの３選手が４ＷＡＹ形式で挑戦。史上初めて同王座戴冠経験のある４人による王座戦が実現した。それぞれの思惑が交錯する王座戦のなかで、志田はスタットラン