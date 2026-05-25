鹿児島市の企業版ふるさと納税に寄付をした西原商会グループに下鶴市長から感謝状が贈られました。 鹿児島市が本社で業務用食品卸業などを手がける西原商会グループは2020年から鹿児島市の「企業版ふるさと納税」で寄付を続けています。 「企業版ふるさと納税」は法人税などが最大9割ほど軽減され、西原商会グループは昨年度1億5000万円寄付し、6年間の総額は3億7900万円にのぼっています。 寄付金は鹿児