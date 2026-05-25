姶良市国道10号できょう25日午前、道路を横断していた歩行者がトラックにはねられ救急搬送されました。 警察などによりますと午前9時半ごろ、姶良市東餅田の国道10号で道路を歩いて渡っていた高齢男性が走行してきたトラックにはねられました。 男性は病院に運ばれましたが搬送時、意識はあったということです。 現場は片側2車線の見通しのいい直線で男性は信号や横断歩道がない車道を歩いて渡っていたということです。 警