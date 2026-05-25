参政党の梅村みずほ参院議員が2026年5月24日にXを更新。3月に発生した辺野古沖ボート転覆事故に関して、船を運航していた団体の代表と船長の国会への参考人招致が自民党からの賛同を得られずに見送りになったことを明かした。「大変残念です」研修旅行で訪れていた同志社国際高校の生徒を乗せた船2隻が転覆したこの事故。「平和丸」に乗っていた女子生徒と「不屈」の船長の男性が死亡した。事故を巡り、梅村議員は4月24日の参院沖