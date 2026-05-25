「三回以降は球が良くなっていた。彼を褒めたいと思う」【もっと読む】ドジャース佐々木朗希との「LINEの中身」ドジャースのロバーツ監督がこう言った。「彼」とは佐々木朗希（24）のことだ。日本時間24日のブルワーズ戦に先発。自身の悪送球などもあって初回に3点を失うと、続く二回も2死一、二塁のピンチを招いたものの、その後、10者連続でアウトを重ねるなど5回を4安打3失点で3勝目（3敗）。五回にはこの日最速の160キロを